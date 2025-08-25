BWF World Championships 2025 Live Streaming: भारत में किस चैनल पर होगा बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप का लाइव प्रसारण? जानिए मोबाइल पर कैसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन

बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2025(Photo Credits: @bwfmedia/X)

BWF World Championships 2025 Live Telecast: BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 25 अगस्त से पेरिस, फ्रांस में शुरू होने जा रहा है. इस विश्व चैंपियनशिप में खिलाड़ी पुरुष और महिला सिंगल्स, पुरुष और महिला डबल्स तथा मिक्सड डबल्स पांच श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे. चूंकि आगामी BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 के अधिकांश प्रतिभागियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लिया था, इसलिए वे वहां की स्थितियों से अच्छी तरह परिचित हैं. खिलाड़ियों की वेन्यू से परिचितता प्रतियोगिता को और भी दिलचस्प बनाती है. पिछले संस्करण में कुनलावुत विटिडसर्न पुरुष सिंगल्स चैंपियन थे. आन से-यंग महिला सिंगल्स चैंपियन थीं. कांग मिन-ह्यूक और सेओ सेउंग-जे ने पुरुष डबल्स जीता था. चेन क्यू्ंगचेन और जिया यिफान ने महिला डबल्स खिताब हासिल किया था. सेओ सेउंग-जे और चाई यू-जंग ने मिक्सड डबल्स खिताब जीता था.

पेरिस ओलंपिक 2024 में बैडमिंटन में भारत का प्रदर्शन कठिन रहा था क्योंकि उनका सर्वश्रेष्ठ परिणाम पुरुष सिंगल्स में चौथा स्थान था जो लक्ष्य सेन द्वारा हासिल किया गया था. विश्व चैंपियनशिप में प्रवेश करते हुए, सेन अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं और उनके सामने कठिन ड्रॉ है क्योंकि उन्हें पहले राउंड में चीनी टॉप सीड शि यू क्यी का सामना करना होगा.

एक अन्य खराब फॉर्म में चल रहीं भारतीय शटलर पीवी सिंधू, 15वीं सीड, पहले राउंड में बल्गेरियाई कालोयाना नालबांटोवा से भिड़ेंगी और प्री-क्वार्टर फाइनल में दूसरी सीड वांग झी यी का सामना कर सकती हैं. भारत के डबल्स स्टार सत्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के लिए भी कड़ी चुनौती का इंतजार है क्योंकि उन्हें संभावित रूप से प्री-क्वार्टर फाइनल में चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग, विश्व नंबर 6, का सामना करना होगा और क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के पूर्व विश्व चैंपियन आरोन चिया और सोह वूई यिक से भिड़ना होगा.

BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 का भारत में लाइव टेलीकास्ट कैसे देखें?

स्टार स्पोर्ट्स भारत में BWF का आधिकारिक प्रसारण पार्टनर है और BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 लाइव टेलीकास्ट देखने के विकल्प भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल्स पर उपलब्ध होंगे. इसका मतलब यह है कि प्रशंसकों को अपने टीवी चैनल्स पर BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 के लाइव टेलीकास्ट देखने का विकल्प मिलेगा.

भारत में BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत में BWF विश्व चैंपियनशिप की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के आधिकारिक OTT ऐप जियोहॉटस्टार प्रदान करेगा. भारत में लेकिन सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद BWF विश्व चैंपियनशिप लाइव स्ट्रीमिंग देखने के इच्छुक प्रशंसक जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर ऐसा कर सकते हैं. वही, VPN का उपयोग करके BWF यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं.