India Football Team Squad for CAFA Nations Cup 2025: काफा नेशंस कप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम ने की स्क्वाड का ऐलान, गुरप्रीत सिंह संधू की वापसी, सुनील छेत्री बाहर, कोच खालिद जमील के लिए नई चुनौती

गुरप्रीत सिंह संधू, खालिद जमील(Photo Credits: Instagram/ indianfootball)

India Football Team Squad for CAFA Nations Cup 2025: भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने काफा नेशंस कप 2025 के लिए 23 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस स्क्वॉड के साथ "ब्लू टाइगर्स" एक नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि टीम अब नए मुख्य कोच खालिद जमील की अगुवाई में खेलेगी. टूर्नामेंट का आयोजन ताजिकिस्तान में होगा, जहां भारत को ग्रुप बी में मेज़बान ताजिकिस्तान, मौजूदा चैंपियन ईरान और अफगानिस्तान के साथ रखा गया है। इस अंतिम टीम का ऐलान खुद खालिद जमील ने किया. काफा नेशंस कप 2025 में भारत 29 अगस्त को ताजिकिस्तान, 1 सितंबर को ईरान और 4 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ अपने ग्रुप मैच खेलेगा. टीम इंडिया को जल्द मिल सकता हैं नया टाइटल स्पॉन्सर, इन बड़ी कंपनियों ने दिखाई रूचि

ग्रुप चरण के बाद, प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष दो टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी, जिसका आयोजन ताशकंद में होगा. वहीं, दोनों ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमें 8 सितंबर को दुशांबे में तीसरे स्थान के लिए भिड़ेंगी. खालिद जमील की अगुवाई में नई भारतीय फुटबॉल टीम ने हैरान करने वाला फैसला लेते हुए टीम के दिग्गज और लीडर सुनील छेत्री को बाहर कर दिया है, ताकि नए फॉरवर्ड खिलाड़ियों को मौका दिया जा सके. वहीं, अनुभवी गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू की टीम में वापसी हुई है. इसके अलावा कई नए और अनजाने चेहरों को भी राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है.

टीम इंडिया की 23 सदस्यीय स्क्वाड

👔 Head Coach Khalid Jamil announces his squad for the #CAFANationsCup 2025! 🇮🇳🐯#IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/wv7boyUAFE — Indian Football Team (@IndianFootball) August 25, 2025

मोहन बागान सुपर जाइंट ने अपने खिलाड़ियों को रिलीज़ करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह टूर्नामेंट फीफा विंडो में शामिल नहीं है और क्लब ने एआईएफएफ की “लापरवाही” को भी जिम्मेदार ठहराया. क्लब 16 सितंबर को एसीएल 2 में अहल के खिलाफ मैच खेलने वाला है, जो काफा नेशंस कप के फाइनल के कुछ ही दिन बाद निर्धारित है.

CAFA नेशंस कप के लिए भारतीय टीम

गोलकीपर: गुरप्रीत सिंह संधू, अमरिंदर सिंह, रितिक तिवारी

डिफेंडर: राहुल भेके, नाओरेम रोशन सिंह, अनवर अली, संदेश झिंगन, चिंगलेनसाना सिंह, हिंगथनमाविया राल्टे, मुहम्मद उवैस

मिडफील्डर: निखिल प्रभु, सुरेश सिंह वांगजाम, दानिश फारूक भट, जेकसन सिंह, बोरिस सिंह, आशिक कुरुनियान, उदंता सिंह, नाओरेम महेश सिंह

फ़ॉरवर्ड: इरफ़ान यदवाड, मनवीर सिंह (जूनियर), जितिन एमएस, लल्लियानज़ुआला चांगटे, विक्रम प्रताप सिंह

हेड कोच: खालिद जमील