IND vs SGP Asian Cup 2027 Qualifier Live Streaming: एशियाई कप क्वालीफायर में सिंगापुर से भिड़ेगी भारतीय फुटबॉल टीम, जानिए कब और कहां देखें लाइव प्रसारण

India National Football Team (Photo credit: X @IndianFootball)

Where To Watch India National Football Team vs Singapore National Football Team Live Telecast: भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम बनाम सिंगापुर राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के बीच एशियन कप क्वालीफायर का पहला मुकाबला 14 अक्टूबर (सोमवार) को मर्गाओ, गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (फातोर्डा स्टेडियम) में खेला जाएगा. यह भारत के लिए तीन बचे हुए मुकाबलों में से पहला है, जिन्हें जीतना अनिवार्य है ताकि टीम 2027 एशियन कप के लिए क्वालीफाई कर सके. पिछली भिड़ंत में रहीम अली के देर से आए गोल की बदौलत भारत ने सिंगापुर को उसके घर में 1-1 से ड्रॉ पर रोका था. हालांकि उस मैच में दूसरे हाफ के अधिकांश समय भारत 10 खिलाड़ियों के साथ खेला था, फिर भी ड्रॉ का परिणाम भारत की किस्मत को उसके हाथ से बाहर कर चुका है. भारत ने जीता सैफ U17 चैम्पियनशिप खिताब; पेनल्टी शूटआउट में बांग्लादेश को हराकर लगातार पांचवीं बार बना चैंपियन

भारत के सैंडेश झिंगान को पिछले मैच में रेड कार्ड मिलने के कारण वह घरेलू मुकाबले से निलंबित रहेंगे, जो टीम के लिए एक बड़ा झटका है. इस बीच टीम में मोहन बागान सुपर जायंट्स के सुबाषिश बोस और लालेनगमाविया ‘आपुइया’ रालते को शामिल किया गया है. अगर भारत सिंगापुर, बांग्लादेश (अवे) और हांगकांग (होम) के बचे तीनों मुकाबले जीतता है तो वह अधिकतम 11 अंक हासिल कर सकता है. वहीं हांगकांग हारने की स्थिति में भी अधिकतम 13 अंक तक पहुंच सकता है और केवल ग्रुप की टॉप टीम को ही मुख्य टूर्नामेंट में जगह मिलेगी.

भारत बनाम सिंगापुर एशियन कप क्वालीफायर मैच कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम बनाम सिंगापुर राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के बीच एशियन कप क्वालीफायर 2025 का पहला मुकाबला 14 अक्टूबर (सोमवार) को मर्गाओ, गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (फातोर्डा स्टेडियम) में भारतीय समयानुसार शाम 7:45 बजे खेला जाएगा.

भारत बनाम सिंगापुर एशियन कप क्वालीफायर मैच का लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें?

फुटबॉल प्रेमी भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम बनाम सिंगापुर राष्ट्रीय फुटबॉल टीम मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (Fancode) ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. टीवी पर प्रसारण की जानकारी उपलब्ध होते ही उसे अपडेट किया जाएगा.