Plane Crashes into The Potomac River: अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के पास बुधवार रात एक भयानक हवाई हादसा हुआ, जब अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 5342 लैंडिंग के दौरान एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा गई. यह घटना रीगन नेशनल एयरपोर्ट (DCA) के पास हुई, जिसके बाद विमान पोटोमैक नदी में जा गिरा. डीसी फायर और ईएमएस (DCFD) की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गईं. डी.सी. विमान दुर्घटना के बाद कम से कम 4 लोगों को बचाया गया है.

अमेरिकन एयरलाइंस का विमान रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए उतर रहा था, जब अचानक यह एक सैन्य ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा गया. टक्कर के बाद विमान नियंत्रण खोकर पोटोमैक नदी में जा गिरा. हेलीकॉप्टर को भी भारी नुकसान पहुंचा और वह नदी के पास क्रैश हो गया.

घटना के बाद तुरंत बचाव कार्य शुरू हो गया. डीसी फायर और ईएमएस की टीमों ने गोताखोरों और चिकित्सा कर्मियों के साथ मिलकर यात्रियों और चालक दल को बचाने का प्रयास किया. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. अभी तक हताहतों की सही संख्या सामने नहीं आई है.

BREAKING: Video shows 2 aircraft colliding over the Potomac River in Washington, D.C. pic.twitter.com/vVcyThS8Lr

इस हादसे की जांच के लिए संघीय विमानन प्रशासन (FAA) और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (NTSB) ने तत्काल कदम उठाए हैं. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, खराब मौसम और दृश्यता की कमी इस हादसे का कारण हो सकती है.

अमेरिकन एयरलाइंस ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए एक बयान जारी किया है. एयरलाइन ने कहा कि वह अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रही है. यात्रियों के परिवारों के लिए एक हॉटलाइन भी स्थापित की गई है.

हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विमान के नदी में गिरने का मंजर दिखाई दे रहा है. यह वीडियो हादसे की भयावहता को दर्शाता है और लोगों को सदमे में डाल रहा है.

BREAKING: American Airlines Flight 5342 has collided with a Black Hawk helicopter near Washington DC airport

इस घटना के बाद रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों की टेक-ऑफ और लैंडिंग रोक दी गई. आपातकालीन कर्मी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विमान में कितने लोग सवार थे और उनकी स्थिति क्या है.

BREAKING:

A plane has collided with a helicopter while landing at Ronald Reagan National Airport in Washington DC.

A search for survivors in the Potomac River is ongoing pic.twitter.com/AJW88VAtIH

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 30, 2025