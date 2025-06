संयुक्त राज्य अमेरिका में एक परेशान करने वाली घटना में न्यूयॉर्क शहर द्वारा वित्तपोषित एक बेबीसिटर को कथित तौर पर तीन बच्चों की पिटाई करते हुए कैमरे पर पकड़ा गया. वायरल क्लिप में बेबीसिटर को बेल्ट से बच्चों पर हमला करते हुए दिखाया गया है. सीसीटीवी फुटेज में बेबीसिटर, जिसकी पहचान ला’केशा जैक्सन (24) के रूप में हुई है, तीनों बच्चों को बेल्ट से पीटते हुए और फिर उन्हें झुकाते हुए दिखाती है. "अंदाजा लगाओ क्या होने वाला है?" जैक्सन को यह कहते हुए सुना जा सकता है. बताया गया है कि जैक्सन को न्यूयॉर्क शहर के बाल सेवा प्रशासन द्वारा भुगतान किए गए एक ठेकेदार के माध्यम से काम पर रखा गया था. घटना के कैमरे में कैद होने के बाद परिवार ने घटना की सूचना ACS और NYPD को दी; हालांकि, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. पता चला है कि जैक्सन ने दो लड़कों को 60 बार पीटा. एक अन्य वीडियो में उसे बच्चों को डराने के लिए मास्क के साथ सांता क्लॉज़ की पोशाक पहने हुए दिखाया गया. यह भी पढ़ें: Shillong School Girl Assault: स्कूल की छात्रा का स्कर्ट ऊपर करके फोन से बनाया वीडियो, शिलांग में युवक की शर्मनाक करतूत (Watch Video)

New York City-funded babysitter caught on camera beating three children with a belt in footage obtained by the New York Post.

Horrific.

In the footage, 24-year-old La’keysha Jackson could be seen taunting the kids with a belt before making them bend over pic.twitter.com/xdLG8RValZ

