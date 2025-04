इस्लामाबाद: पाकिस्तान की दोहरी नीति और आतंकवाद को लेकर उसका चेहरा एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है. इस बार किसी दूसरे देश ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को पाल-पोस रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए ‘गंदा काम’ किया है. ख्वाजा आसिफ ने यह कबूलनामा स्काई न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में किया. उन्होंने खुलकर माना कि पाकिस्तान ने आतंकियों को न सिर्फ शरण दी, बल्कि उन्हें पोषित भी किया और सालों तक इनका इस्तेमाल किया.

Pakistan’s Defence Minister Khawaja Asif on Sky News admits that Pakistan has been sheltering, nurturing and sponsoring terrorism. Says, did dirty work for US and UK for years. What more does International Community need to nail Pakistan for sponsoring terrorist? pic.twitter.com/2EIMpo3Gzg

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) April 25, 2025