ENG-W vs WI-W 3rd ODI 2025 Live Toss & Scorecard: तीसरे वनडे में इंग्लैंड महिला टीम ने जीता टॉस, वेस्टइंडीज को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

England Women's National Cricket Team vs West Indies Women's National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा मुकाबला 07 जून(शनिवार) को टॉन्टन(Taunton) के कूपर एसोसिएट्स काउंटी ग्राउंड(The Cooper Associates County Ground) में खेला जा रहा हैं. तीसरे वनडे में इंग्लैंड महिला टीम की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वहीँ, वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला हैं. इंग्लैंड वुमेन पहले ही इस दौरे पर वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए तीनों टी20 मैच जीतकर क्लीन स्वीप कर चुकी है. अब वनडे सीरीज़ में भी 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी इंग्लिश टीम तीसरे मुकाबले में जीत हासिल कर पूरे दौरे को एकतरफा अंदाज में समाप्त करना चाहेगी. यह भी पढ़ें: तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज से भिड़ेगी इंग्लैंड महिला टीम, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

इंग्लैंड महिला टीम ने जीता टॉस

