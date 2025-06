ENG-W vs WI-W 3rd ODI 2025 Live Streaming: तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज से भिड़ेगी इंग्लैंड महिला टीम, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

इंग्लैंड महिला बनाम वेस्टइंडीज महिला (Image Credits: LatestLY)

Where to Watch England Women's National Cricket Team vs West Indies Women's National Cricket Team Live Telecast: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा मुकाबला 07 जून(शनिवार) को टॉन्टन(Taunton) के कूपर एसोसिएट्स काउंटी ग्राउंड(The Cooper Associates County Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 03:30 PM बजे से खेला जाएगा. इंग्लैंड वुमेन पहले ही इस दौरे पर वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए तीनों टी20 मैच जीतकर क्लीन स्वीप कर चुकी है. अब वनडे सीरीज़ में भी 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी इंग्लिश टीम तीसरे मुकाबले में जीत हासिल कर पूरे दौरे को एकतरफा अंदाज में समाप्त करना चाहेगी. आईपीएल के बाद रांची लौटते ही बाइक से सड़क पर निकले एमएस धोनी, देखें तस्वीरें

इंग्लैंड ने पहले दो वनडे मुकाबलों में वेस्टइंडीज को 100 से अधिक रनों के अंतर से हराया है, जिससे टीम का आत्मविश्वास चरम पर है. कप्तान हीदर नाइट की अगुवाई में इंग्लिश खिलाड़ियों ने हर विभाग में अपना दबदबा दिखाया है.

वहीं दूसरी ओर वेस्टइंडीज महिला टीम का इंग्लैंड दौरा अब तक किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है. टी20 सीरीज़ के तीनों मैच और वनडे सीरीज़ के पहले दो मुकाबले बुरी तरह हार चुकी टीम के पास अब सिर्फ तीसरे वनडे में साख बचाने का मौका है. भले ही जीत से सीरीज़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वेस्टइंडीज के लिए यह मनोबल बढ़ाने का एक मौका ज़रूर होगा.

इंग्लैंड वुमेन बनाम वेस्टइंडीज वुमेन तीसरा वनडे 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज महिला टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा और अंतिम मुकाबला शनिवार, 7 जून को इंग्लैंड के सोमरसेट स्थित काउंटी ग्राउंड, टॉन्टन में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा.

इंग्लैंड वुमेन बनाम वेस्टइंडीज वुमेन तीसरा वनडे का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में इंग्लैंड वुमेन बनाम वेस्टइंडीज वुमेन वनडे सीरीज़ 2025 के सभी मुकाबलों का आधिकारिक ब्रॉडकास्ट Sony Sports Network पर किया जा रहा है. दर्शक तीसरे वनडे का सीधा प्रसारण Sony Sports TV चैनलों पर देख सकते हैं.

इंग्लैंड वुमेन बनाम वेस्टइंडीज वुमेन तीसरे वनडे की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां देखें?

इस मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में FanCode और SonyLIV ऐप एवं वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. FanCode पर यह स्ट्रीमिंग देखने के लिए दर्शकों को ₹25 का मैच पास लेना होगा. वहीं, जिनके पास SonyLIV का सब्सक्रिप्शन है, वे भी अपने मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं.