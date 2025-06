IMD की चेतावनी! मुंबई में अगले 3 घंटों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी

Mumbai Rain Update: मुंबई में रहने वालों के लिए एक ज़रूरी खबर! मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए अगले तीन घंटों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट (IMD Weather Alert) जारी किया है. इसका मतलब है कि अगले कुछ घंटों में मुंबई में बहुत तेज़ बारिश होने वाली है.

मौसम विभाग ने महाराष्ट्र (Maharashtra monsoon) के पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे और अहमदनगर जिलों में अगले 3 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.

जब मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी करता है, तो इसका मतलब है कि स्थिति गंभीर है और लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए. इस दौरान बहुत भारी बारिश की आशंका होती है, जिससे पानी भरने (जलभराव), यातायात में रुकावट, और बिजली कटौती जैसी दिक्कतें आ सकती हैं. इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगे और सुरक्षित रहेंगे.

Mumbai and the surrounding have been getting thrashed by Intense rains and loud lightning strikes in past 30 mins and now rains will reduce for sometime but a fresh thunderstorm is developing off towards #Thane and #NaviMumbai will bring another round of intense rains in #Kalyan,… pic.twitter.com/lpfH6lZlDQ

— IndiaMetSky Weather (@indiametsky) June 7, 2025