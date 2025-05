एक विचित्र घटना में अमेरिका के मियामी में गार्सिया सीफूड ग्रिल में एक व्यक्ति ने जानबूझकर एक रेस्टोरेंट के सर्वर की ट्रे को पलट दिया, जिसमें छह प्लेटें रखी हुई थीं. 11 मई को हुई यह घटना रेस्टोरेंट के CCTV कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब वह व्यक्ति रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, तो वह सर्वर के सामने आता है और कई ऑर्डर वाली ट्रे को जानबूझकर पलट देता है और वह सर्वर को पार करके चला जाता है. रिपोर्ट के अनुसार, गुस्साए व्यक्ति को रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने बाहर निकाल दिया, क्योंकि वह ग्राहकों के बीच से जबरन निकल गया और पुलिस को बुलाए जाने पर अपशब्द कहने लगा. रेस्टोरेंट के मालिक द्वारा शुरू में पोस्ट किया गया वीडियो तब से वायरल हो गया है, क्योंकि वे उस व्यक्ति की तलाश जारी रखे हुए हैं. यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या अजरबैजान के पीएम अली हिदायत ने किसी महिला के साथ अश्लील हरकत की? जानें वायरल वीडियो में दिखने वाले शख्स की असली सच्चाई

Man deliberately knocked over a restaurant server’s tray carrying more than half a dozen plates in Miami on Mother’s Day. pic.twitter.com/wGmuyXCSbq

— Daily Loud (@DailyLoud) May 19, 2025