India U19 Women's National Cricket Team vs South Africa U19 Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय अंडर-19 महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला 02 फ़रवरी(शनिवार) को क्वालालंपुर( Kuala Lumpur) के बयूमास ओवल(Bayuemas Oval) में खेला जा रहा हैं. जिसमे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफीका को 5वां झटका लगा हैं. आयुषी शुक्ला ने कराबो मेसो को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. जो मात्र 10 रन बनाकर आउट हुई हैं. खबर लिखें जानें तक दक्षिण अफ्रीका अंडर19 महिला टीम का स्कोर 45-5 (13) था.

दक्षिण अफ्रीका का 5वां विकेट गिरा

🚨WICKET!

➡️The slog-sweep proves ineffective as Aayushi gets her second wicket.

🇿🇦SAW-U19 44/5 in 12.4 Overs

🏏Karabo Meso 10(26) b. A Shukla

