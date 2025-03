भोजपुरी अदाकारा Neha Malik ने ब्लैक साड़ी में ढाया कहर, फैंस को भाया दिलकश अंदाज (View Pics)

Neha Malik (Photo Credits: Instagram)

Neha Malik Hot Pics: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस और सोशल मीडिया सेंसेशन नेहा मलिक अपनी स्टाइलिश तस्वीरों से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्लैक साड़ी में कुछ बेहद हॉट और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में नेहा मलिक अपनी दिलकश अदाओं और परफेक्ट पोज़ के साथ फैंस के दिलों पर छा गई हैं. भोजपुरी स्टार Neha Malik ने पिंक साड़ी में दिए किलर पोज, एक्ट्रेस की हॉटनेस ने बढ़ाया सोशल मीडिया का तापमान (Watch Video)

ब्लैक साड़ी के साथ उन्होंने गोल्डन ज्वेलरी पहनी है, जो उनके लुक को और भी एलिगेंट बना रही है. नेहा ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, "My black sari speaks louder than words". नेहा की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं. किसी ने उनकी अदाओं की तारीफ की, तो किसी ने उनकी खूबसूरती को "कहर" बताया. एक यूजर ने कमेंट किया, "Beauty Beauty Beauty", तो वहीं दूसरे फैन ने लिखा, "I really love the outfit, so pretty!".

नेहा मलिक का किलर अवतार:

View this post on Instagram A post shared by Nehhaa Malik (@nehamalik335)

नेहा मलिक अपने बोल्ड और स्टाइलिश लुक के लिए जानी जाती हैं. उनकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं और फैंस उन्हें खूब पसंद करते हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, और हर पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आते हैं.