भोजपुरी एक्ट्रेस Neha Malik ने शेयर की बोल्ड तस्वीरें, फैंस बोले – 'खूबसूरती की मिसाल'(View Pics)

Neha Malik (Photo Credits: Instagram)

Neha Malik Hot Pics: भोजपुरी फिल्मों की खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस नेहा मलिक एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गई हैं. नेहा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह रेड कलर की बोल्ड ड्रेस में नजर आ रही हैं. उनकी ये तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनकी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

इस पोस्ट के जरिए नेहा मलिक ने एक बड़ी घोषणा भी की है. उन्होंने बताया कि उनका पर्सनल ऐप अब लाइव हो चुका है. इस ऐप के जरिए उनके फैंस उनसे चैट कर सकते हैं, डीएम भेज सकते हैं, कॉल और यहां तक कि वीडियो कॉल भी कर सकते हैं. नेहा ने लिखा, “Big news!! My app is now LIVE … It’s not just an app—it’s a whole vibe… Raw content, behind-the-scenes, and the best part? You can chat with me, send DMs, call me, even VIDEO CALL me.”

नेहा मलिक ने रेड ड्रेस में गिराई बिजली:

View this post on Instagram A post shared by Nehhaa Malik (@nehamalik335)

यूजर्स ने नेहा की तस्वीरों पर जमकर कमेंट्स किए हैं। किसी ने उन्हें 'Stunning' बताया तो किसी ने लिखा 'Gorgeous Queen'. नेहा मलिक की यह नई पहल उनके फैंस को उनके और करीब लाने वाली है. इंस्टाग्राम पर उनकी एक्टिविटी और बोल्ड अंदाज पहले से ही काफी पसंद किया जाता है और अब ऐप के जरिए वह अपनी पर्सनालिटी के और भी करीब फैंस को लाने वाली हैं.