Telangana Tunnel Rescue: तेलंगाना सुरंग हादसे पर बड़ा अपडेट; रेस्क्यू टीम को 16 दिन बाद मिला एक शव, अन्य मजदूरों की तलाश जारी (Watch Video)

Telangana Tunnel Rescue: तेलंगाना टनल हादसे के 16 दिन बाद रेस्क्यू टीम को सुरंग के अंदर फंसे एक व्यक्ति का शव मिला है. जानकारी के मुताबिक, उसकी हालत इतनी खराब है कि पहचान करना मुश्किल हो रहा है. अब अधिकारी मृतक के निजी सामान के जरिए उसकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं. यह हादसा 22 फरवरी को हुआ था, जब टनल की छत अचानक गिर गई और आठ मजदूर अंदर फंस गए. घटना के वक्त दो मजदूर बोरिंग मशीन चला रहे थे, जबकि बाकी छह मजदूर उनकी मदद कर रहे थे.

हादसे में लापता हुए मजदूरों के नाम, सनी सिंह, गुरप्रीत सिंह, मनोज कुमार, श्रीनिवास, संदीप साहू, संतोष साहू, अनुज साहू और जगथ खेस हैं.

ये भी पढें: तेलंगाना: सुरंग में शवों को खोजने वाले कुत्तों को तैनात किया जाएगा, बचाव अभियान 16वें दिन भी जारी

SLBC Tunnel Collapse: Day 16 ⏰

Out of the eight workers who got trapped inside the SLBC tunnel 16 days ago, a decomposed and dismembered body was found right in front of the TBM

Basing on the tattoo on his arm, they are for now assuming it is that of one of the engineers… pic.twitter.com/PM9xSlfwhE

— Revathi (@revathitweets) March 9, 2025