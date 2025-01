India National Cricket Team vs England National Cricket Team, 4th T20I Match Live Toss Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का चौथा टी20 मुकाबला आज यानी 31 जनवरी को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पुणे (Pune) के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Maharashtra Cricket Association Stadium) में खेला जा रहा हैं. तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया को 26 रन से हराकर सीरीज़ में वापसी की. पांच मैचों की सीरीज में इंग्लैंड की टीम अभी भी 2-1 से पीछे हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं. इस बीच चौथे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं.

इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

🚨 𝐓𝐎𝐒𝐒 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄 🚨

Jos Buttler & Co. have won the toss and opted to bowl first in Pune 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏏#INDvENG #India #England #Cricket #Sportskeeda pic.twitter.com/uUI2K6wRYt

— Sportskeeda (@Sportskeeda) January 31, 2025