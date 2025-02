FIH Hockey Pro League 2024-25 Live Telecast: अपने आखिरी मैच में आयरलैंड को हराने के बाद, भारत मौजूदा FIH प्रो लीग 2024-25 में इंग्लैंड से भिड़ेगा. IND vs ENG हॉकी मैच कलिंगा स्टेडियम में होगा और 24 फरवरी को भारतीय समयानुसार(IST) पर शाम 7:30 बजे शुरू होगा. FIH प्रो लीग 2024-25 का आधिकारिक प्रसारक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क है. भारत बनाम इंग्लैंड का सीधा प्रसारण देखने का स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 2 और स्टार स्पोर्ट्स 3 पर विकल्प प्रदान करेगा. भारत बनाम इंग्लैंड FIH प्रो लीग 2024-25 मैच के लिए टीवी पर देखने का विकल्प DD स्पोर्ट्स भी दे रहा है. प्रशंसक IND vs ENG FIH प्रो लीग 2024-25 ऑनलाइन देखने के लिए सभी लाइव एक्शन को देखने के लिए JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होगी.

इंग्लैंड बनाम भारत FIH प्रो लीग 2024-25

Three intense matches on the cards today!

Get ready for another action-packed day.

🇩🇪 GER 🆚 IRE 🇮🇪 (M)

🇮🇳 IND 🆚 NED 🇳🇱 (W)

🇮🇳 IND 🆚 ENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (M)

📺 Watch it LIVE on Jiohotstar, Star Sports Select 2, DD Sports, and Star Sports 3.

🎟 Book your virtual passes NOW on… pic.twitter.com/KcGtbKpgiP

— Hockey India (@TheHockeyIndia) February 24, 2025