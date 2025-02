Jos Buttler Steps Down As England Captain: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (Champions Trophy 2025) में इंग्‍लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (England National Cricket Team) का प्रदर्शन कुछ निराशाजनक रहा. इंग्लैंड की टीम को अपने पहले दोनों मैच में ही हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में इंग्लैंड की टीम पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी. अब इंग्‍लैंड के वनडे और टी20 कप्‍तान जोस बटलर ने कप्‍तानी छोड़ने का फैसला किया है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1 मार्च को जोस बटलर बतौर कप्‍तान अपना आखिरी मुकाबला खेलेंगे. इंग्लैंड की टीम का प्रदर्शन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बेहद शर्मनाक रहा और टीम को अफगानिस्तान से हराकर बाहर होना पड़ा. पिछले 10 वनडे मैचों में से इंग्लैंड ने 9 में हार का मुंह देखा है. इससे पहले इंग्लैंड को साल 2023 में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में भी बुरी तरह से हारकर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था.

जोस बटलर ने छोड़ी कप्तानी, इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका:

— The Protector (@The_Protect0r_) February 28, 2025