जंग में यूक्रेन को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, मुलाकात के बाद जेलेंस्की से बोले डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई. इस बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध, संघर्ष विराम और अमेरिका-यूक्रेन के आर्थिक संबंधों पर चर्चा हुई. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को रूस के साथ संघर्ष विराम के लिए कुछ समझौते करने होंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका यूक्रेन के दुर्लभ खनिज संसाधनों का उपयोग करेगा, जो सैन्य और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के लिए महत्वपूर्ण हैं.

व्हाइट हाउस में हुई इस बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की संभावनाओं पर विचार किया गया. ट्रंप ने कहा, "युद्ध गलत दिशा में जा रहा था. शांति का रास्ता यही है कि दोनों पक्ष कुछ समझौते करें. यूक्रेन को भी कुछ त्याग करने होंगे." हालांकि, जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ किसी भी तरह के समझौते से इनकार किया. उन्होंने ट्रंप को युद्ध के दौरान रूस द्वारा किए गए अत्याचारों की तस्वीरें दिखाईं और कहा कि रूस के 'हत्यारे' नेता व्लादिमीर पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

जेलेंस्की ने कहा, "रूस ने हमारे बच्चों को जबरदस्ती अपने देश में भेजा, हमारे नागरिकों पर अत्याचार किए. ऐसे में हम पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते."

.@POTUS: "I hope I'm going to be remembered as a peacemaker... I'm doing this to save lives — more than anything else... this could lead to a third world war. This was headed in the wrong direction." pic.twitter.com/SJTHtJOyeV

