Pakistan YouTube Channel Ban: पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है, जहां इस्लामाबाद की एक अदालत ने सेना की आलोचना करने वाले 27 यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगाने का आदेश दिया है. इन चैनलों में कई पत्रकार, राजनेता और सोशल एक्टिविस्ट शामिल हैं, जो अक्सर सेना की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं. FIA (फेडरल इनवेस्टिगेशन एजेंसी) ने कोर्ट से अपील की थी कि इन चैनलों से देश की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने बैन का आदेश दिया. सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ इसे फ्री स्पीच पर हमला बता रहे हैं, तो कुछ सेना की पकड़ मजबूत होने का संकेत मान रहे हैं.

गौरतलब है कि भारत ने भी हाल ही में 16 पाकिस्तानी चैनल्स पर बैन लगाया था.

#BREAKING: Pakistan’s Judicial Magistrate in Islamabad Abbas Shah orders banning of 27 YouTube Channels owned by Pakistani Journalists, Politicians and Activists on the request of Federal Investigation Agency (FIA). Most of these YouTube channels were questioning Pakistan Army. pic.twitter.com/6WQ2uRproP

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) July 8, 2025