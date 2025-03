Zelensky vs Trump: यूक्रेन-रूस युद्ध पर व्हाइट हाउस में ट्रंप-जेलेंस्की भिड़े! यूक्रेनी राष्ट्रपति ने माफी मांगने से किया इनकार

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शुक्रवार को हुई मुलाकात के दौरान ज़बरदस्त टकराव देखने को मिला. व्हाइट हाउस में हुई इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद जेलेंस्की ने ट्रंप से माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया. उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में इस पूरे घटनाक्रम को "दोनों पक्षों के लिए अच्छा नहीं" करार दिया.

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सख्त लहजे में कहा कि अगर अमेरिका अपना समर्थन वापस लेता है, तो रूस के खिलाफ लड़ाई और कठिन हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह ट्रंप के आगे झुकेंगे. उन्होंने अफसोस जताया कि यह पूरा विवाद सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया गया और कहा, "मैं विनम्रता बनाए रखना चाहता हूं, लेकिन दबाव में नहीं आऊंगा."

जब जेलेंस्की से पूछा गया कि क्या वह ट्रंप से माफी मांगेंगे, तो उन्होंने सीधे कहा, "नहीं, मैं राष्ट्रपति का सम्मान करता हूं, अमेरिका के लोगों का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है." उनका यह जवाब साफ दर्शाता है कि यूक्रेन अब अमेरिकी राजनीतिक दबाव में झुकने को तैयार नहीं है.

