Afghanistan National Cricket Team vs England National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 8th Match Scorecard: अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(Champions Trophy) 2025 का 8वां मुकाबला आज यानी 26 फरवरी को खेला जा रहा हैं. यह ग्रुप बी का चौथा मुकाबला हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम(Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए 'करो या मरो' की स्थिति लेकर आया है, क्योंकि जो भी टीम यह मैच हारेगी, वह लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. दोनों टीमों का चैंपियंस ट्रॉफी में यह दूसरा मैच हैं. इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की अगुवाई हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) कर रहे हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर हैं. टूर्नामेंट के आठवें मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम के सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने अपना शतक पूरा कर लिया हैं. अफगानिस्तान की टीम का स्कोर 183/4.

सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने जड़ा शानदार शतक:

𝐇𝐔𝐍𝐃𝐑𝐄𝐃! 💯

Terrific stuff from @IZadran18 as he brings up an astonishing hundred against England at the ICC #ChampionsTrophy 2025 in Lahore. 🤩

This is his 6th hundred in ODIs and is the first century in #ChampionsTrophy by an Afghan batter. 👏#AfghanAtalan | #AFGvENG… pic.twitter.com/wWqVaXQ4fi

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) February 26, 2025