इंडियाज गॉट लेटेंट (India’s Got Latent) पर रणवीर अल्लाहबादिया की टिप्पणी को लेकर चल रहे विवाद के बीच, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से कॉमेडियन कपिल शर्मा का एक पुराना क्लिप फिर से वायरल हो रहा है. सालों पहले किया गया यह मज़ाक, कपिल ने बच्चों के क्रिकेट के प्रति समर्पण के बारे में बात करते हुए दिखाया है कि कैसे वे मैच देखने के लिए सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए कभी ऐसा नहीं करते. फिर वह मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि कुछ तो रात के 2 बजे भी उठ जाते हैं, लेकिन गलती से अपने माता-पिता को उस खेल में व्यस्त देख लेते हैं, जिसे वह मजाक में "मां-बाप की कबड्डी" कहते हैं और फिर सो जाते हैं. कपिल ने कहा था, "क्रिकेट का मैच 4 बजे शुरू होना था, और फिर ये माँ-बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं." यह भी पढ़ें: VIDEO: Ranveer Allahbadia के विवादित बयान पर NHRC सख्त, YouTube को लिखा पत्र; यूट्यूबर ने कहा, 'I Am Sorry'

To those who are thanking Kapil Sharma for clean comedy should watch this clip... same vibes of #BeerBicepsGuy but in a subtle way

Clean comedy in this age are from Amit Tandon, Ravi Gupta, Zakir Khan, Rajat chauhan etc pic.twitter.com/vnVcrrMzHV

— A K ಎ ಕೆ 🇮🇳 (@AK_Aspire) February 13, 2025