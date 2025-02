VIDEO: Ranveer Allahbadia के विवादित बयान पर NHRC सख्त, YouTube को लिखा पत्र; यूट्यूबर ने कहा, 'I Am Sorry'

Ranveer Allahbadia Controversy: यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया के अश्लील बयान पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने YouTube से आपत्तिजनक वीडियो हटाने की अपील की है. इस मामले में बढ़ते विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार भी कार्रवाई की तैयारी में है. हालांकि, यूट्यूबर रणवीर अल्लाबादिया उर्फ बीयर बाइसेप्स ने सोमवार दोपहर एक वीडियो जारी कर अपने विवादित बयान पर बिना शर्त माफी मांग ली है. सोशल मीडिया पर भारी आलोचना झेलने के बाद रणवीर ने इसे अपनी 'गलती' करार दिया और कहा कि वीडियो से आपत्तिजनक हिस्से हटा दिए गए हैं.

रणवीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा कर कहा, "मेरा कमेंट सिर्फ अनुचित ही नहीं, बल्कि मजाकिया भी नहीं था. कॉमेडी मेरा फोर्टे नहीं है. मैं बस माफी मांगना चाहता हूं. मुझे कोई सफाई नहीं देनी, कोई तर्क नहीं देना, बस यह कहना है कि यह मेरी गलती थी."

ये भी पढें: India’s Got Latent Controversy: अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर विवादों में फंसे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने मांगी माफी, दर्ज हो चुकी है शिकायत (Watch Video)

YouTuber #RanveerAllahbadia controversy | NHRC member Priyank Kanoongo writes to Mira Chatt, Head Public Policy, YouTube, directing "to take urgent action to remove the concerned episode/videos from YouTube. Prior to the removal of such content, you are also required to submit… pic.twitter.com/oJtmJVZV6u

I shouldn’t have said what I said on India’s got latent. I’m sorry. pic.twitter.com/BaLEx5J0kd

I met Ranveer at a cafe in Dharamshala on August 13th, he was with his girlfriend.

A few people came to the cafe to felicitate him.

So much fame at such a young age, has got the better of him.

Hope no one goes to his podcast show ever again.

Bad example.#RanveerAllahbadia pic.twitter.com/GLerbEFnL9

— Shajan Samuel (@IamShajanSamuel) February 9, 2025