Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर लोग अक्सर मनोरंजक और रोमांचक वीडियोज की तलाश में रहते हैं, उनमें भी लोग जानवरों से जुड़े वीडियो देखना काफी पसंद करते हैं. इस बीच एक कुत्ते का वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें वो स्केटबोर्ड (Skateboard) पर शानदार तरीके से सवारी करता नजर आ रहा है. वो न सिर्फ सड़क पर स्केटबोर्ड पर सवारी कर रहा है, बल्कि अपने करतब से लोगों को हैरान भी कर रहा है. इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- यह वास्तव में जानता है कि इसका उपयोग कैसे करना है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 109k व्यूज मिल चुके हैं और यह लोगों को काफी पसंद आ रहा है. यह भी पढ़ें: Viral Video: स्विमिंग पूल डूबने का नाटक कर रहा था शख्स, जान बचाने के लिए कुत्ते ने लगा दी दौड़

स्केटबोर्ड पर सवारी करता कुत्ता

It really does know how to use it. 😂 pic.twitter.com/ubhpnAwcF6

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) January 29, 2025