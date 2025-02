Anubhav Singh Bassi Lucknow Shows Cancelled: अनुभव सिंह बस्सी का लखनऊ में होने वाला शो रद्द, रणवीर अल्लाहबादिया का विवाद बना वजह; अपर्णा यादव ने की थी शिकायत

Anubhav Singh Bassi Lucknow Shows Cancelled: स्टैंड-अप कॉमेडियन और एक्टर अनुभव सिंह बस्सी के लखनऊ में होने वाले शो को यूपी पुलिस ने रद्द कर दिया है. पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए उनके कार्यक्रम को अनुमति देने से इनकार कर दिया. यह फैसला उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की चिट्ठी के बाद लिया गया, जिसमें शो में महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर आपत्ति जताई गई थी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 15 फरवरी को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अनुभव सिंह बस्सी के 2 शो होने वाले थे.

लेकिन इससे एक दिन पहले यूपी स्टेट वुमन कमीशन की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने राज्य के डीजीपी प्रशांत कुमार को पत्र लिखकर मांग की थी कि इस शो में महिलाओं को लेकर कोई अमर्यादित टिप्पणी न की जाए, अन्यथा इसे रद्द किया जाए.

Uttar Pradesh Women's Commission lodged their protest against comedian Anubhav Singh Bassi ahead of his event in Lucknow today, by writing a letter to DGP Prashant Kumar. pic.twitter.com/aIrgbCoHP6

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 15, 2025