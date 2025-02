Viral Video: आंखों को मलता और जम्हाई लेता दिखा गोल-मटोल बरसाती मेंढक, मजेदार वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: बारिश के मौसम में अक्सर मेंढक (Frog) देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें तकनीकी रूप से टॉड कहा जाता है. आमतौर पर मेंढक सूखे मौसम में आसानी से नजर नहीं आते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में मेंढक अक्सर उछल-कूद करते दिखाई देते हैं. बारिश के मौसम में मेंढकों को प्यार करना पसंद है, क्योंकि वो गीले, अंधेरे वातावरण को पसंद करते हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर भी आपने मेंढकों से जुड़े कई वीडियो देखे होंगे, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर मुस्कान भी आई होगी. इसी कड़ी में एक मजेदार वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें गोल-मटोल बरसाती मेंढक सोकर उठने के बाद जम्हाई लेता, अपनी आंखों को मलता और फिर खुद को एक छोटे से छेद में समाहित करता हुआ दिखाई दे रहा है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- छोटा गोल बरसाती मेंढक उठता है, जम्हाई लेता है, अपनी आंखें मलता है, फिर अपने आप को अपने छोटे से छेद में दबा लेता है. शेयर किए जाने से खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 993k व्यूज मिल चुके हैं.

छोटा गोल-मटोल बरसाती मेंढक

Tiny round rain frog wakes up, yawns, rubs his eyes, then squeezes himself into his tiny hole pic.twitter.com/nuOaU4ihv9

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) February 15, 2025