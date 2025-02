Viral Video: बगीचे से मेंढक पकड़ कर लाया बच्चा, फिर उसे अपनी मां के चेहरे पर रख दिया, इसके बाद जो हुआ...

Frog Viral Video: इंटरनेट पर ऐसे वीडियोज की भरमार देखने को मिलती है, जहां लोग हंसी-मजाक के इरादे से अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ प्रैंक करते हैं. कई बार प्रैंक देखकर हंसी आ जाती है, जबकि कई बार जिस शख्स के साथ प्रैंक किया जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मजेदार वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक बच्चा अपने घर के बगीचे से मेंढक (Frog) उठाकर लाता है और अपनी मां को दिखाने के इरादे से वो उसके चेहरे पर रख देता है, लेकिन बच्चे की इस हरकत से मां बुरी तरह से घबरा जाती है और डर के मारे चीखने लगती है.

इस वीडियो को @TheFigen_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- हे भगवान, एक लड़का जो अपनी मां को बगीचे में पकड़ा गया मेंढक दिखाना चाहता है, उसे उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका लगता है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 12.1 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: Giant Frog Viral Video: विशालकाय मेंढक ने उड़ाए लोगों के होश, उसका आकार देख आप भी हो जाएंगे हैरान

बच्चे ने मां के चेहरे पर रख दिया मेंढक

OMG a boy who wants to show his mother the frog he caught in the garden gives her the shock of her life. 😂pic.twitter.com/k2fnMX7JbR

