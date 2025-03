VIDEO: मुंबई के बांद्रा में एक होटल में चाक़ू से हमला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी आया सामने

मुंबई,महाराष्ट्र: मुंबई के बांद्रा ईस्ट के बेहराम नगर में मोहम्मद होटल में बुधवार की रात को एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है. इस हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया,जो काफी भयावह है.

देखा जा सकता है कि होटल में खड़े एक युवक पर अचानक एक शख्स चाकू से हमला कर देता है. आरोपी ने पीड़ित पर लगातार कई वार किये,लेकिन उसने भी रोकने की काफी कोशिश की. देखा जा सकता है की पीड़ित पूरी तरह से खून से सना हुआ है. इस सीसीटीवी को सोशल मीडिया X पर @Rajmajiofficial नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Mumbai Shocker: 10 रुपये के किराए को लेकर विवाद, रिक्शा चालक पर चाकू से हमला, एक गिरफ्तार

बांद्रा में आरोपी ने किया एक पर चाक़ू से हमला

🅆🄰🅁🄽🄸🄽🄶 : The CCTV footage of the attack is disturbing and graphic."

𝕄𝕌𝕄𝔹𝔸𝕀 | "Fatal Stabbing in Mumbai's Bandra East. A gruesome incident of violence was captured on CCTV at Mohammadi Hotel in Behram Nagar, Bandra East, late last night. A man allegedly stabbed… pic.twitter.com/D8aovcANaT

— ℝ𝕒𝕛 𝕄𝕒𝕛𝕚 (@Rajmajiofficial) March 27, 2025