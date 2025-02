Elon Musk Baby Controversy! एलन मस्क बने 13वें बच्चे के पिता? एशले सेंट क्लेयर के इस दावे का टेस्ला CEO ने दिया जवाब

अमेरिकी कंजर्वेटिव इंफ्लूएंसर एशले सेंट क्लेयर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी जब उन्होंने दावा किया कि टेस्ला के मालिक एलन मस्क उनके पांच महीने के बच्चे के पिता हैं. यह दावा तब सामने आया जब मस्क, जो पहले ही 12 बच्चों के पिता हैं, ने इस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी.

एशले सेंट क्लेयर ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पोस्ट में लिखा, “पांच महीने पहले मैंने एक बच्चे को जन्म दिया. एलन मस्क उसके पिता हैं. मैंने अब तक हमारे बच्चे की निजता और सुरक्षा के लिए यह जानकारी साझा नहीं की थी, लेकिन हाल ही में यह स्पष्ट हो गया है कि टैब्लॉइड मीडिया इसे उजागर करने वाला है, चाहे इसका परिणाम जो भी हो.”

इस चौंकाने वाले दावे के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. हालांकि, मस्क ने इस दावे की सार्वजनिक रूप से पुष्टि या खंडन नहीं किया. लेकिन उन्होंने सेंट क्लेयर के एक पांच साल पुराने पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह किसी तरह इस मामले में फंसे हुए हैं.

एक एक्स यूजर ने एशले सेंट क्लेयर का एक पुराना पोस्ट खोज निकाला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह मस्क का ध्यान आकर्षित करने और शादी का प्रस्ताव देने की योजना बना रही थीं. ग्रेग प्राइस नाम के एक व्यक्ति ने उस पोस्ट में जवाब दिया था कि मस्क पहले से ही बच्चों के पिता हैं और यह योजना संभवतः सफल नहीं होगी.

इस पर सेंट क्लेयर ने लिखा, “वह पहले से ही 7 बच्चों के पिता हैं और महिलाओं को जल्दी बदलते रहते हैं.” इस पोस्ट को सामने लाने के बाद, एक अन्य यूजर मिलो ने कहा, “एशले सेंट क्लेयर ने आधे दशक तक एलन मस्क को फंसाने की योजना बनाई.”

इस ट्वीट पर मस्क ने सिर्फ “Whoa” लिखकर प्रतिक्रिया दी.

सेंट क्लेयर ने मस्क की प्रतिक्रिया के जवाब में एक पोस्ट लिखा (जो अब डिलीट कर दिया गया है), “एलन, हम पिछले कुछ दिनों से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया. आप कब हमसे संवाद करेंगे, बजाय उन अफवाहों पर प्रतिक्रिया देने के, जो एक ऐसा व्यक्ति फैला रहा है जिसने 15 साल की उम्र में मेरे अंडरवियर में तस्वीरें पोस्ट की थीं?”

मस्क की इस प्रतिक्रिया के बाद सोशल मीडिया पर दो गुट बन गए—एक पक्ष का कहना था कि यह एक योजना के तहत किया गया है ताकि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति को फंसाया जा सके, जबकि अन्य लोगों ने सेंट क्लेयर की निजता का सम्मान करने की अपील की.

विवाद के बीच एशले सेंट क्लेयर ने घोषणा की कि वह कुछ समय के लिए एक्स से ब्रेक लेंगी. उन्होंने अपने समर्थकों को धन्यवाद देते हुए लिखा, “बच्चों को पत्रकारों के निशाने से दूर रखा जाना चाहिए. मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगी और कुछ समय के लिए लॉग ऑफ हो रही हूं.”

I knew @stclairashley would dirty delete her comment, and she just did. She was sounding pretty desperate and it was awkward AF.

So here it is for everyone who missed it @elonmusk pic.twitter.com/k1qz1trOgK

— WickedSon (@SoggyBottom22) February 16, 2025