New Delhi Railway Station Stampede: 'प्रयागराज एक्सप्रेस' और 'प्रयागराज स्पेशल' नाम के कारण हुआ हादसा: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मची भगदड़ पर पुलिस की प्रतिक्रिया

New Delhi Railway Station Stampede: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रविवार रात मची भगदड़ में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, ट्रेनों के मिलते-जुलते नामों को लेकर हुआ भ्रम और लगातार हो रही देरी इस हादसे की वजह बनी. रेल मंत्रालय ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और इसके कारणों की जांच के लिए दो सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी बनाई है. यह कमेटी यह पता लगाएगी कि इस तरह की घटनाओं को भविष्य में कैसे रोका जा सकता है.

इस हादसे ने रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. खासकर महाकुंभ 2025 को लेकर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भीड़ और बढ़ने की संभावना है.

ये भी पढें: New Delhi Railway Station Stampede: सरकार भगदड़ को छिपाने की कोशिश कर रही, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए; तृणमूल कांग्रेस

New Delhi Railway Station stampede | As per Delhi Police, the confusion happened because of the announcement of the trains having the same initial name starting with 'Prayagraj'. The announcement of the Prayagraj Special arriving at Platform 16 led to confusion because the…

— ANI (@ANI) February 16, 2025