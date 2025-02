चौंकाने वाला खुलासा! YouTuber Lakshay Chaudhary पर दिल्ली-नोएडा रोड पर 8-10 गुंडों ने किया हमला, अमन बैसला और हर्ष विकल का नाम शामिल

YouTuber Attack: लोकप्रिय यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी ने रविवार (16 फरवरी) को एक बेहद डरावनी घटना का सामना किया. उन्होंने दावा किया कि 8-10 गुंडों ने उन पर हमला किया, जिनमें अमन बैसला और हर्ष विकल शामिल थे. लक्ष्य का कहना है कि रूस से दिल्ली लौटने के बाद, जब वह एयरपोर्ट से नोएडा जा रहे थे, तब एक एटिऑस और दो थार गाड़ियां उनका पीछा कर रही थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावर हथियारों से लैस थे. लक्ष्य चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस हमले से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है.

उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और बीजेपी इंडिया के आधिकारिक अकाउंट्स को टैग करते हुए न्याय की गुहार लगाई. एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "क्या हम सच में अपनी राजधानी में भी सुरक्षित नहीं हैं? कोई भी किसी को खुलेआम सड़क पर मार सकता है और एक भी पुलिस हेल्पलाइन कॉल नहीं उठा रही. अगर मुझे कुछ होता है तो इसके लिए ये लोग ज़िम्मेदार होंगे." लक्ष्य का मानना है कि यह हमला उनके द्वारा अमन बैसला और हर्ष विकल की फर्जी लाइफस्टाइल का पर्दाफाश करने वाले वीडियो का बदला हो सकता है.

This is serious @Uppolice @myogioffice @DelhiPolice Me and my friends came back to India today 16.02.2025 4:30 AM from Moscow on T-2. One of my friend came to pick us in My scorpio N. 8-10 goons including Aman Baisla & Harsh Vikal followed us from Airport with plenty of weapons. pic.twitter.com/rpBrKiaKfT

— Lakshay Chaudhary (@lakshayonly) February 16, 2025