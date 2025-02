Australia: 'इलाज के बजाय, जहन्नम भेज दूंगा': सिडनी अस्पताल के दो नर्स ने इस्राइली मरीजों को दी धमकी, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने किया सस्पेंड (Watch Video)

Australia: सिडनी के बैंकस्टाउन अस्पताल में एक बड़े विवाद ने तूल पकड़ लिया है. यहां दो नर्सों को इस्राइली मरीजों को धमकी देने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. इस मामले ने ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है. इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई एक वीडियो से हुई, जिसे इस्राइली कंटेंट क्रिएटर मैक्स वाइफर ने शेयर किया था. इस वीडियो में अस्पताल के दो कर्मचारी इस्राइली मरीजों के खिलाफ घृणास्पद बातें करते नजर आ रहे हैं.

वायरल वीडियो में खुद को डॉक्टर बताने वाले शख्स ने कहा, '"मुझे बहुत दुख है कि तुम इस्राइली हो, तुम्हें मार दिया जाएगा और जहन्नम भेज दिया जाएगा."

Here is the full video chat between Max Veifer and the two Bankstown Hospital nurses who threatened murder. It's even more shocking. pic.twitter.com/Z1hXCdHQeh

— Daniel (@VoteLewko) February 13, 2025