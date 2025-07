Suicide in Ahmedabad: 10वीं में पढ़नेवाली छात्रा ने स्कूल की चौथी मंजिल से लगाई छलांग, अहमदाबाद का VIDEO आया सामने

अहमदाबाद, गुजरात: छात्रों में आत्महत्या करने की घटनाएं काफी ज्यादा सामने आने लगी है. ऐसा ही एक दिल दहलानेवाला वीडियो अहमदाबाद की एक स्कूल से सामने आया है. जहांपर नवरंगपुरा के सोम ललित स्कूल में एक 10वीं की छात्रा ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की. इस दौरान पास खड़े छात्रों ने उसे रोकने की कोशिश की. लेकिन छात्रा ने इतनी तेजी से ये कदम उठाया कि कोई समझ ही नहीं पाया. बता दें कि जिस समय स्कूल में छात्रा ने ये भयानक कदम उठाया, उस समय लंच ब्रेक चल रहा था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसमें देख सकते है कि सभी छात्र लॉबी में इधर उधर घूम रहे है और एक छात्रा भी लॉबी से चलते हुए जाती है और अचानक बिल्डिंग से कूद जाती है.

छात्रा ने स्कूल की बिल्डिंग से लगाईं छलांग

#Gujarat #Ahmedabad tragedy: A 16‑year‑old Class 10 student at Som Lalit School jumped from the 4th floor lobby during recess on July 24. CCTV showed her twirling a keychain moments before. Friends tried to stop her, but she jumped.

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 25, 2025