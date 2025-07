West Indies vs Australia, 3rd T20I Match 2025 Key Players To Watch Out: सेंट किट्स में ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर देने उतरेगी वेस्टइंडीज, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd T20I Match 2025 Key Players To Watch: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का तीसरा मुकाबला कल यानी 26 जुलाई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सेंट किट्स (St Kitts) के वार्नर पार्क, बैसेटेरे (Warner Park, Basseterre) में भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे मुकाबले को जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में वासपी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में वेस्टइंडीज की अगुवाई शाइ होप (Shai Hope) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) के हाथों में हैं. दोनों टीमों के एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. यह भी पढ़ें: South Africa Champions vs Pakistan Champions, 9th 20I Match Grace Road Pitch Report And Weather Update: ग्रेस रोड में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या पाकिस्तान के गेंदबाज करेंगे वापसी, मैच से पहले जानें लीसेस्टर की पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मुकाबला सेंट किट्स के वार्नर पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर अब तक कुल 31 टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं. इस दौरान पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 12 मुकाबले अपने नाम किए हैं, वहीं 17 मैच रन चेज करते हुए टीमों ने जीते हैं. इस मैदान पर पहली इनिंग का औसत स्कोर 123 रन रहा है, वहीं इस मैदान पर सबसे ज्यादा टी20 स्कोर 201/6 वेस्टइंडीज वुमेंस के नाम दर्ज है. वेस्टइंडीज वुमेंस ने साल 2025 में ही बांग्लादेश वुमेंस के खिलाफ बनाया था.

वेस्टइंडीज ने अपने 20 स्क्वाड में युवा खिलाड़ी ज्वेल एंड्रयू और जेडिया ब्लेड्स को पहली बार शामिल किया है. 18 वर्षीय एंड्रयू एक उम्दा विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं, जबकि ब्लेड्स बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं. वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका तब लगा जब मैट शॉर्ट साइड स्ट्रेन और स्पेंसर जॉनसन के पीठ दर्द के कारण के कारण सीरीज से बाहर हो गए. जबकि जेक फ्रेजर-मैकगर्क की टीम में वापसी हुई है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (WI vs AUS T20I Head To Head)

वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 24 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, वेस्टइंडीज को 11 मुकाबलों में जीत मिली हैं. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला हैं. वेस्टइंडीज की टीम पिछले छह मैचों में केवल एक जीत हासिल कर पाई है. भारत और श्रीलंका में होने वाले 2026 के टी20 विश्व कप से पहले दोनों टीमों के लिए यह अहम मुकाबला होने वाला है. वेस्टइंडीज ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी आखिरी टी20 सीरीज 1-2 के अंतर से गंवा दी थी. घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ छह जीत और सिर्फ तीन हार दर्ज की है.

इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजर

रोवमैन पॉवेल: वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल ने हाल के मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन किया है. रोवमैन पॉवेल ने पिछले 10 मैचों में 48.71 की औसत और 93.93 की स्ट्राइक रेट के साथ 341 रन बनाए हैं.

शाई होप: वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज शाई होप ने पिछले 7 मैचों में 243 रन बनाए हैं. इस दौरान शाई होप की औसत 48.6 और स्ट्राइक रेट 91.01 रही है. शाई होप की आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी स्थिति में टीम के लिए उपयोगी साबित होती है.

अल्ज़ारी जोसेफ: गेंदबाजी में अल्ज़ारी जोसेफ ने अपनी सटीकता से सभी को प्रभावित किया है. अल्ज़ारी जोसेफ ने पिछले 4 मैचों में 6 विकेट चटकाए हैं, और अल्ज़ारी जोसेफ की इकॉनमी मात्र 4.04 रही है.

जेक फ्रेजर-मैकगर्क: ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैकगर्क के पास टी20 खेलने का अच्छा अनुभव है. जेक फ्रेजर-मैकगर्क की आक्रामक बल्लेबाजी विरोधी टीम पर दबाव डालने का काम करती है. जेक फ्रेजर-मैकगर्क अगर जल्दी रन बनाने में सफल रहते हैं, तो वे ऑस्ट्रेलिया की पारी को एक मजबूत शुरुआत दे सकते हैं और मैच का रुख बदल सकते हैं.

ग्लेन मैक्सवेल: ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं और उनकी तकनीक उन्हें किसी भी पिच पर खेलने में सक्षम बनाती है. वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में ग्लेन मैक्सवेल की भूमिका अहम हो सकती है. अगर वे लंबी पारी खेलते हैं, तो वे ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं.

नाथन एलिस: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस की लाइन और लेंथ पर पूरी तरह से नियंत्रण उन्हें एक प्रभावशाली गेंदबाज बनाता है. वेस्टइंडीज में जहां स्पिनरों का दबदबा हो सकता है, वहीं तेज गेंदबाज भी कभी-कभी फायदा उठा सकते हैं. अगर नाथन एलिस जल्दी विकेट निकालते हैं, तो वे ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर: ब्रैंडन किंग, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, रॉस्टन चेज, रोवमैन पॉवेल, शेरफन रदरफोर्ड, रोमारिये शेफर्ड ,जेसन होल्डर, गुडाकेश मोती, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ.

ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर: मिचेल मार्श (कप्तान), ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, मिशेल ओवेन, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, एडम जम्पा.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्ट इंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते है.