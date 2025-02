VIDEO: हाथों के बल उल्टे चढ़कर 34 पहाड़ों के शिखर पर पहुंचा शख्स, 50 पर्वतों की चढ़ाई कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयार

अगर आपको पहाड़ चढ़ना मुश्किल लगता है, तो जरा चीन के इस शख्स को देखिए, जो अपने हाथों के बल पर पहाड़ चढ़ने का अनोखा कारनामा कर रहा है! जी हां, 38 वर्षीय सुन गुओशान अपने अनोखे अंदाज से चीन के सबसे प्रसिद्ध पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर छा गए हैं.

सुन गुओशान ने मई 2023 में हैंडस्टैंड क्लाइंबिंग (हाथों के बल चढ़ाई) की प्रैक्टिस शुरू की थी, लेकिन पिछले साल उन्होंने एक बेहद अनोखा लक्ष्य तय किया – वसंत 2025 तक चीन के 50 सबसे प्रसिद्ध पहाड़ों पर अपने हाथों के बल चढ़ाई करना! कभी शिक्षा प्रणाली में काम करने वाले सुन को COVID-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य का महत्व समझ आया और उन्होंने फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस चुनौती को अपनाया. साथ ही, वे अपने देश के सुंदर पहाड़ों का सम्मान भी अनोखे अंदाज में कर रहे हैं.

मई 2024 में शुरू हुई उनकी इस यात्रा को तब ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली जब नवंबर 2024 में उनका एक वीडियो वायरल हो गया. इसमें वे वुडांग पर्वत की सबसे ऊंची चोटी "हैबत" (1,612 मीटर ऊँचाई) को अपने हाथों के बल पर चढ़ते नजर आए.

【Video】Amazing skills! A Chinese mountaineer named Sun Guoshan recently challenged himself to a handstand climb up of the 999 steps of Tianmen Mountain in Zhangjiajie, C China's Hunan Province. The climb is nearly 300 meters long, with a vertical drop of 150 meters. It took him… pic.twitter.com/dNiP3PSxA4

