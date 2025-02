Delta Jet Crash: कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर हुए विमान हादसे का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें डेल्टा एयरलाइंस के फ्लाइट को जमीन पर घिसटते हुए देखा जा सकता है. यह हादसा तब हुआ, जब डेल्टा एयरलाइंस का एक रीजनल जेट लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उलट गया. हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विमान को पलटते हुए देखा जा सकता है. CRJ900 एयरक्राफ्ट के कुछ हिस्से अलग हो गए और विमान में आग लग गई.

इस दर्दनाक घटना में 21 लोग घायल हुए हैं. राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया. फिलहाल, दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है.

Video shot from another plane shows the moment a Delta Air Lines regional jet crash-landed and flipped upside down at Toronto's Pearson Airport.

A total of 21 people were injured in the incident as parts of the CRJ900 aircraft separated and a fire ensued.#DeltaCrash… pic.twitter.com/ldNq8TLUIF

— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) February 19, 2025