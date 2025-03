Delhi Nameplate Controversy: नवरात्र-ईद में दुकानों पर नेमप्लेट लगाने की मांग, BJP विधायक तरविंदर ने CM रेखा को लिखा खत; फिर बढ़ सकता है विवाद

BJP MLA Tarvinder Singh Marwah News: दिल्ली बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को खत लिखकर दुकानों के बाहर नेमप्लेट लगाने को अनिवार्य करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और धार्मिक सौहार्द बना रहेगा. उनका मानना है कि ईद और नवरात्रि में दुकानों पर नेमप्लेट होने से लोग अपनी धार्मिक आवश्यकताओं के अनुसार सामान खरीदने में सक्षम होंगे, जिससे त्योहारों का माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा. इस मांग को लेकर सियासी और सामाजिक चर्चा शुरू हो गई है.

कुछ लोग इसे व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव बता रहे हैं, तो कुछ इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं. हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

ये भी पढें: VIDEO: फलों की दुकानों पर नेमप्लेट लगाते दिखे लोग, दिल्ली के नजफगढ़ सब्जी मंडी का वीडियो वायरल

BJP MLA Tarvinder Singh Marwah writes to Delhi CM Rekha Gupta urging that shopkeepers display their names in front of their shops during Navratri and Eid. pic.twitter.com/qxupsgAQkQ

— ANI (@ANI) March 31, 2025