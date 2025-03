MI vs KKR, IPL 2025 12th Match Stats And Preview: मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मैच, आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians Cricket Team vs Kolkata Knight Riders Cricket Team, IPL 2025 12th Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 12वां मुकाबला आज यानी 31 मार्च को मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम (MI) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम (KKR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं. जबकि, कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के कंधों पर हैं. MI vs KKR T20 Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

इस सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम का आगाज निराशाजनक रहा हैं. मुंबई इंडियंस की टीम को पिछले दोनों मैचों में हार नसीब हुई हैं. आज के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर मुंबई इंडियंस की टीम इस सीजन की पहली जीत दर्ज करना चाहेगी. दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक मुकाबला जीता हैं और टीम को एक मैच में हार मिली है. ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

पहले मुकाबले में हार के बाद राजस्थान के रॉयल्स को पटखनी देकर कोलकाता नाइट राइडर्स जीत की पटरी पर लौट चुकी है. हालांकि, इस सीजन में मुंबई इंडियंस का आगाज उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ है. मुंबई इंडियंस को दोनों ही मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा है. मुंबई इंडियंस के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अब तक कुछ खास नहीं कर पाए है. वहीं, मुंबई इंडियंस के गेंदबाज भी कमाल नहीं दिखा सके हैं.

वानखेड़े स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा है दोनों टीमों का प्रदर्शन

बता दें कि वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस की टीम ने अब तक कुल 85 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस को 51 मुकाबलों में जीत मिली हैं. जबकि, 33 मैच में हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा 1 मैच टाई रहा है. इस मैदान पर मुंबई इंडियंस का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 234 रन रहा है. दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मैदान पर 17 मुकाबले खेले हैं. इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को महज 5 में जीत और 12 में हार मिली है. इस मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 202 रन रहा है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (RR vs CSK Head To Head)

आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अबतक कुल 34 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस का पड़ला भारी रहा हैं. मुंबई इंडियंस ने 23 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, कोलकाता नाइट राइडर्स को 11 मुकाबलों में जीत नसीब हुई हैं. पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे और दोनों मुकाबलों में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत हासिल की थीं. मुंबई इंडियंस इस बार वापसी करना चाहेगी.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड:

टी20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को आठ हजार रन पूरे करने के लिए 20 रन की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे को सात हजार रन पूरे करने के लिए 74 रन की दरकार हैं.

टी20 क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर को तीन हजार रन पूरे करने के लिए 98 रन की आवश्यकता हैं.

टी20 क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स के दिग्गज आलराउंडर सुनील नारायण को 4,500 रन तक पहुंचने के लिए 80 रनों की जरूरत है.

आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के घातक आलराउंडर आंद्रे रसेल को 2,500 रन पूरे करने के लिए 12 रन की दरकार हैं.

आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के घातकबल्लेबाज रिंकू सिंह को एक हजार रन पूरे करने के लिए 95 रन की आवश्यकता हैं.