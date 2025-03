Shirdi Airport: साईबाबा के भक्तों के लिए खुशखबर! शिरडी एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग हुई शुरू, हैदराबाद से रात में पहुंची पहली फ्लाइट (Watch Video)

शिरडी, महाराष्ट्र: हैदराबाद शिरडी हैदराबाद नाइट लैंडिंग फ्लाइट सेवा आधिकारिक तौर पर रविवार 30 मार्च को शिरडी एयरपोर्ट पर शुरू हुई.हैदराबाद से इंडिगो एयरलाइंस की पहली फ्लाइट का स्वागत वाटर सैल्यूट के साथ किया गया.गुड़ीपाडवा के शुभ अवसर पर शुरू हुई इस फ्लाइट की सेवा से श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है.शिरडी एयरपोर्ट पर रात्रि सेवाओं का पिछले दो साल से इंतजार हो रहा था और यह इंतजार आखिरकार रविवार को खत्म हुआ.

इस सेवा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भक्त अब सुबह साईं बाबा की काकड़ आरती में शामिल होने के लिए रात की उड़ान सेवा का लाभ उठा सकेंगे. रात की लैंडिंग सेवा से शिरडी और उसके आसपास के विकास में तेजी आएगी. फ्लाइट के वीडियो सोशल मीडिया X पर @shreerangkhare नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:स्पाइस जेट का विमान महाराष्ट्र के शिरडी में रनवे से उतरा, बाल-बाल बचे 120 यात्री

#Night #landing services to begin at #Shirdi #Airport starting today.

First night flight from #Hyderabad to Shirdi will land at Shirdi Airport tonight at 9:30 PM.

It will then depart from Shirdi to Hyderabad at 9:50 PM. pic.twitter.com/8QniPbuZF7

— Shreerang (@shreerangkhare) March 30, 2025