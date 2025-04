Plane Crash Video: थाईलैंड में प्लेन क्रैश, 6 पुलिस अधिकारियों की मौत, विमान हादसे का वीडियो आया सामने

Thailand Police Plane Crash: थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में एक भयावह विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. चा-एम बीच पर आज सुबह एक पुलिस विमान के समुद्र में गिरने से छह पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई. यह हादसा थाईलैंड में हाल के वर्षों में हुई विमान दुर्घटनाओं की श्रृंखला में एक और दुखद कड़ी बन गया है.

जानकारी के अनुसार, यह हादसा 25 अप्रैल की सुबह लगभग 8:15 बजे हुआ, जब फेचबुरी प्रांत में आपातकालीन सेवाओं को चा-एम रिसॉर्ट के पास समुद्र में विमान दुर्घटना की सूचना मिली. सूचना मिलते ही चा-एम पुलिस स्टेशन और हुआई साई ताई 01 पेट्रोल यूनिट की टीमें मौके पर पहुंचीं और एक छोटे विमान के गिरने की पुष्टि की.

स्थानीय मीडिया Amarin TV के अनुसार, हादसे में 6 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह एक पुलिस विमान था.

JUST IN: Police plane crashes in southern Thailand, killing all 6 police officers on board pic.twitter.com/3T0ZXi1nGH

— BNO News Live (@BNODesk) April 25, 2025