CSK vs SRH, TATA IPL 2025 43rd Match Toss Update And Live Scorecard: सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad, TATA IPL 2025 43rd Match Toss Update And Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 43वां मुकाबला आज यानी 25 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (CSK vs SRH) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदम्बरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में सीएसके की अगुवाई एमएस धोनी (MS Dhoni) कर रहे हैं. जबकि, एसआरएच की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के कंधों पर हैं. अब तक सिर्फ दो मैच जीत दर्ज करने वाली सनराइजर्स हैदराबाद अंक तालिका में फिलहाल 9वें पायदान पर है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अंतिम 10वें स्थान पर है. अब ये दोनों निचले पायदान की टीमें एमए चिदंबरम स्टेडियम में आमने-सामने हैं. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. अब तक आठ मुकाबलों में से पांच जीत दर्ज कर चुकी आरसीबी की टीम अपने घरेलू मैदान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला जीतना चाहेगी. इस रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: CSK vs SRH, TATA IPL 2025 43rd Match Winner Prediction: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

Skipper says, "We're gonna have a bowl first." 💪 #PlayWithFire | #CSKvSRH | #TATAIPL2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

चेन्नई सुपर किंग्स: शेख रशीद, आयुष म्हात्रे, सैम कुरेन, रवींद्र जड़ेजा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, एमएस धोनी (विकेटकीपर/कप्तान), दीपक हुडा, नूर अहमद, खलील अहमद, मथीशा पथिराना.

