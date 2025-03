IPL 2025: रविवार 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 मैच के बाद रियान पराग ने गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (जिसे एसीए स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है) के ग्राउंड स्टाफ के साथ सेल्फी लेने के बाद अपना मोबाइल फोन वापस फेंक दिया. रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स के कप्तान के रूप में पहली जीत तब मिली. जब राजस्थान ने गुवाहाटी में एक रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को छह रनों से हराया. मैच के बाद, आयोजन स्थल के कर्मचारियों ने रियान पराग के साथ एक सेल्फी लेने की उत्सुकता व्यक्त की और पराग ने उनके साथ सल्फी भी खिचाई. सेल्फी क्लिक करने के बाद उन्होंने फोन को यूं ही सौंपने के बजाय उन्हें वापस फेंक दिया. जिसने नेटिज़ेंस का ध्यान खींचा. जिन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएँ साझा कीं.

He is talented cricketer. But this attitude can really ruin his career. #riyanprag #IPL2025 https://t.co/FXzooKIVHh

He will learn. This video will give him good life lessons. :-)

People are overreacting just because he threw the phone for them to catch. If kohli/rohit did the same everyone would have said "oh they’re just having fun"

funny part is he took a blinder yesterday but nobody hyped him for that. But now for this small thing everyone is hating. https://t.co/x2dlPZiYYE

