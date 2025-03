Viral Video: सऊदी अरब के मदीना में पैगंबर की मस्जिद में महिला ने सुरक्षा अधिकारी को थप्पड़ मारा, जांच शुरू

सऊदी अरब के मदीना में पैगंबर की मस्जिद में एक महिला और सुरक्षा अधिकारी के बीच हिंसक झड़प का वीडियो वायरल हुआ है, जिससे सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा हुई है. मस्जिद अन-नबावी के अंदर एक बुर्का पहनी महिला को सुरक्षा अधिकारी को थप्पड़ मारते हुए कैमरे में कैद किया गया. महिला प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रही थी, तभी अधिकारी ने उसे रोकने की कोशिश की. वीडियो में महिला को तेजी से चलते हुए देखा जा सकता है, जब गार्ड उसे रुकने का निर्देश देता है. फिर वह उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिससे बैरिकेड्स से आगे जाने से रोका जा सके. जब वह उसे दूसरा रास्ता लेने का संकेत देता है, तो वह उसे बायपास करने का प्रयास करती है. जब महिला गार्ड को थप्पड़ मारती है, तो टकराव बढ़ जाता है, जिसके बाद गार्ड ने भी उसे दो बार थप्पड़ मारकर जवाबी कार्रवाई की, इससे पहले कि आसपास खड़े लोग और अन्य सुरक्षाकर्मी बीच-बचाव करते. यह भी पढ़ें: VIDEO: कैमरे के सामने मर्डर! पंजाब यूनिवर्सिटी में म्यूजिकल कंसर्ट के बाद 2 गुटों में झगड़ा, छात्र की चाकू मारकर हत्या

कई रिपोर्टों के अनुसार, मदीना पुलिस ने शनिवार को एक बयान जारी कर पुष्टि की कि घटना को तुरंत संबोधित किया गया था. अधिकारियों ने कहा कि नियमों के अनुसार सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया.

