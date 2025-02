Punjab Shocker: पंजाब के ज़ीरकपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपनी 7 साल की बेटी को रात के अंधेरे में होशियारपुर में छोड़ दिया. बताया जा रहा है कि महिला का पति से तलाक हो चुका था. महिला ने पति से पैसे ऐंठने के लिए बेटी की कस्टडी अपने पास रखी थी. पति को परेशान और ब्लैकमेल करने के लिए उसनेअपनी बेटी को रात में अंधेरे में छोड़ दिया. छोटे बच्चे को इस हालात में अकेला छोड़ने से समाज में गहरी चिंता और आक्रोश फैल गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बच्चे की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए गए हैं. यह घटना पारिवारिक विवादों के नतीजों को लेकर सोचने पर मजबूर करती है.

HEARTWRENCHING CASE FROM PUNJAB

Woman keeps custody of 7 yr old Daughter after Divorce with Husband (must be to extract money from him)

Takes little one from Zirakpur, dumps her in Hoshiarpur in middle of Night

ARREST HER @DGPPunjabPolice @PunjabPoliceInd @NCPCR_ pic.twitter.com/MmpPA1Fbqf

