Elon Musk on Twitter Down: 'हम पर हर दिन हमले हो रहे, ये किसी बड़े समूह या देश की साजिश'; एलन मस्क ने 'एक्स' (ट्विटर) के डाउन होने पर जताई चिंता, साइबर हमले का लगाया आरोप

Elon Musk on Twitter Down: एलन मस्क ने हाल ही में एक ‘पोस्ट’ में यह जानकारी दी कि उनका प्लेटफार्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर हर दिन हमले हो रहे हैं. मस्क ने इस हमले को एक बड़ा और समन्वित प्रयास बताया, जिसमें संभवतः कोई बड़ा समूह या देश शामिल हो सकता है. मस्क का कहना है कि इस हमले की जांच की जा रही है ताकि इसके पीछे के कारणों का पता चल सके. सोमवार की सुबह, डाउनडिटेक्टर डॉट कॉम के मुताबिक, कई उपयोगकर्ताओं ने शिकायत की कि उन्हें प्लेटफार्म तक पहुंच प्राप्त नहीं हो रही थी.

यह समस्या सुबह छह बजे शुरू हुई और फिर सुबह 10 बजे तक बढ़ गई. इस दौरान 40,000 से अधिक यूजर्स ने ‘एक्स’ तक अपनी पहुंच खो दी थी.

There was (still is) a massive cyberattack against 𝕏.

We get attacked every day, but this was done with a lot of resources. Either a large, coordinated group and/or a country is involved.

Tracing … https://t.co/aZSO1a92no

— Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2025