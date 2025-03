X (Twitter) Outage: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) हुआ डाउन: यूजर्स को आई दिक्कतें, एलन मस्क को किया ट्रोल (Watch Memes)

X (Twitter) Outage: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में Twitter) शुक्रवार दोपहर अचानक डाउन हो गया है, जिससे कई यूजर्स परेशान हो गए. यूजर्स ने शिकायत की कि वे न तो पोस्ट देख पा रहे हैं और न ही कोई नया पोस्ट कर पा रहे हैं. कई लोगों के अकाउंट में लॉगिन करने में भी दिक्कत आई. तकनीकी समस्याओं को ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर (DownDetector) के अनुसार, X का यह आउटेज दोपहर 3 बजे (15:00) के आसपास चरम पर था.

हजारों यूजर्स ने इस समस्या की रिपोर्ट की. हालांकि, इस आउटेज के पीछे की असल वजह क्या है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है.

Elon Musk behind the scenes 😂 pic.twitter.com/4vT3ggAI4D

X is down,

X was down for around 25 minutes...App fails to load for millions worldwide.. #X #twitterclarets

Now it's back! pic.twitter.com/qgzHWckjhp

— Sankalp Hashtalk (@HashtalkSankalp) March 10, 2025