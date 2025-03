VIDEO: पाकिस्तान में मुफ्त खाने की लूट! इफ्तार के दौरान मची अफरातफरी, छीना-झपटी का वीडियो वायरल

रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान, जब मुस्लिम समुदाय दिनभर उपवास रखने के बाद सूर्यास्त के समय इफ्तार करते हैं, एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो कथित रूप से पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित शाह फैसल मस्जिद का बताया जा रहा है.

वायरल वीडियो में सैकड़ों पुरुष पारंपरिक परिधान में दिखाई दे रहे हैं, जो जैसे ही इफ्तार के खाने की प्लेटें रखी जाती हैं, खाने के लिए लपक पड़ते हैं. वीडियो में पुरुषों को एक-दूसरे को धक्का देते और खाने तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते देखा जा सकता है. यह दृश्य इंटरनेट पर बहस का विषय बन गया है.

This is not a backward area. This is Faisal Masjid in most developed area of Pakistan, Islamabad. Free iftaar (food) was announced & desperate Pakistanis (not beggars but common men) are rushing to grab their share. This is the situation of common Pakistanis in nuclear power. pic.twitter.com/IKtbCSGnz5

इस वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) के एक यूजर ‘भरत’ ने लिखा, "इन्होंने एक काल्पनिक डर से देश बनाया, फिर दूसरों की जमीन हड़पने की कोशिश की, और अब अपनी पूरी जिंदगी उस हिस्से के लिए लड़ते हुए बर्बाद कर रहे हैं जो उनका था ही नहीं. इतिहास में इससे बड़ा धोखा किसी के साथ नहीं हुआ."

They literally created a country out of non-existent fear, then tried to grab someone’e else’s land, and letting their whole body rot just to fight for a part which is not even their.

Nobody in the history has ever been fooled more than this.

— Bharat (@B5ARU) March 11, 2025