Aamir Khan Vs Ranbir Kapoor: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक दिलचस्प पोस्ट शेयर की है, जिसमें आमिर खान और रणबीर कपूर आमने-सामने नजर आ रहे हैं. इस पोस्टर पर लिखा है, The Greatest Rivalry of the Year और AK × RK आलिया ने कैप्शन में लिखा, मेरे दो फेवरेट एक्टर्स आमने-सामने. कुछ बहुत एक्साइटिंग आने वाला है, डिटेल्स कल मिलेंगी. पोस्टर में यह भी मेंशन है कि इस प्रोजेक्ट को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है. हालांकि, यह एक फिल्म है या कोई बड़ा विज्ञापन कैंपेन, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है. आलिया की पोस्ट देखने के बाद फैन्स काफी एक्साइटेड हो गए हैं और सोशल मीडिया पर इस प्रोजेक्ट को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

अब देखना होगा कि कल आलिया इस राज से पर्दा उठाएंगी या नहीं.तब तक फैन्स के लिए यह पोस्टर ही एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए काफी है.

आमिर-रणबीर आमने-सामने:

View this post on Instagram A post shared by Alia Bhatt 💛 (@aliaabhatt)

