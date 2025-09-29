'कटहल' फिल्म से लोकप्रिय हुई मेघा शुक्ला (Megha Shukla) अपने बोल्ड वीडियोज के लिए फेमस है. आये दिन वो अपने इन्स्टाग्राम पेज पर अलग-अलग वीडियो पोस्ट करती रहती हैं. मेघा एक बार फिर से अपने एक वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. इस बार मेघा ने नहाते हुए एक बोल्ड वीडियो पोस्ट किया है. इस को को देखने के बाद मेघा के पुरुष फैन्स उनके दीवाने हो गए हैं और रोमांटिक कमेंट्स कर रहे हैं. बता दें कि मेघा शुक्ला की फिल्म 'कटहल' ने 71वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता. फिल्म में उनके अलावा सान्या मल्होत्रा, विजय राज, राजपाल यादव, जैसे कलाकार भी थे. मेघा शुक्ला ने कई वेब सीरीज में भी काम किया है. यह भी पढ़ें: Bhabhi Dance Video: भाभी ने भोजपुरी गाना 'सूरत से साड़ी लईहा' गाने पर किया जोरदार डांस, वीडियो देख लोग हुए दीवाने

मेघा शुक्ला वायरल वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Megha Shukla (@megha8shukla)

