BSNL Holi Dhamaka: होली पर BSNL का धमाका! ₹1499 रिचार्ज पर 29 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, जानें ऑफर की पूरी डिटेल

BSNL Holi Dhamaka: होली 2025 के मौके पर BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए जबरदस्त ऑफर की घोषणा की है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने ₹1499 वाले रिचार्ज प्लान पर 29 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी देने का ऐलान किया है. यह ऑफर 1 मार्च से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा. BSNL का यह प्लान पहले भी ग्राहकों के बीच लोकप्रिय था, लेकिन अब इस खास ऑफर के तहत इस प्लान की कुल वैलिडिटी 365 दिन यानी पूरे एक साल की हो गई है.

इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग, 24GB हाई-स्पीड डेटा और हर दिन 100 SMS मिलेंगे.

Holi celebrations just got bigger with BSNL’s Holi Dhamaka Offer!

For just ₹1499, enjoy 365 days (29 Days extra) of uninterrupted connectivity—because celebrations should never be cut short!

BSNL’s long-term offer that keeps you connected beyond the festival!

Offer valid for… pic.twitter.com/Bd6wlVMgon

— BSNL India (@BSNLCorporate) March 10, 2025